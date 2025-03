Justice For Francis: tientallen mensen steunen mama Efua in haar strijd voor strengere straffen voor alcohol in het verkeer

De hele namiddag lang is het een komen en gaan geweest van tientallen mensen op de plaats waar de 16-jarige Francis Aerts om het leven kwam. Op de brug over de E17 in Temse vond er nog maar eens een herdenking plaats om het dramatische ongeval in de aandacht te brengen. Efua, de mama van Francis, staat daar nu bijna 60 dagen lang actie te voeren. Ze wil nultolerantie voor alcohol in het verkeer, en strengere straffen voor mensen die rijden onder invloed, omdat de doodrijder van Francis volgens haar te licht gestraft is. Veel mensen voelen met haar mee en kwamen haar vandaag steunen. Ze blijft hopen op een krachtig signaal vanuit de politiek.