Eindigen doen we met nieuws uit het voetbal. Want SK Beveren vangt bot na een klacht over het spiegelgladde veld van Virton. Midden december moest geel-blauw een wedstrijd op het bevroren veld spelen, een match die met een 0-0 gelijkstand eindigde. Maar Beveren wilde de partij tegen Virton laten herspelen, omdat het veld er door de vrieskou onverantwoord hard zou hebben bijgelegen. De club diende klacht in, maar de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal bestempelt die nu als ongegrond. De scheidsrechter van dienst oordeelde dat Virton alles in het werk had gesteld om het veld bespeelbaar te maken. De fysieke integriteit van de spelers kwam op geen enkel moment in het gedrang, aldus de Raad. De zaak is daarmee van de baan. Beveren kan zich nu focussen op de volgende wedstrijd zaterdag, uit tegen Club NXT.