Jurgen Kaijser (40) vertrok uit voorziening in Nederlandse Clinge, maar keerde niet meer terug

De Nederlandse en de Belgische politie zijn op zoek naar Jurgen Kaijser, een man van 40 uit het Nederlandse Clinge, net over de grens. De man heeft een verstandelijke beperking en vertrok vorige week dinsdag uit een voorziening waar hij verbleef. Hij werd de voorbije dagen al gezien in Sint-Niklaas en Stekene. Het is niet de eerste keer dat de man gaat lopen. Maar meestal is hij na één nachtje weer terug. Omdat hij nu al lang wegblijft, en de weersomstandigheden zo slecht zijn, wordt zijn verdwijning als onrustwekkend beschouwd in Nederland.