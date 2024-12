Jumbo België opent in Denderleeuw elfde winkel in provincie Oost-Vlaanderen

In Denderleeuw heeft supermarktketen Jumbo een nieuwe winkel geopend. Het gaat om de elfde Jumbo-winkel in Oost-Vlaanderen en de zevenendertigste in België. De winkel is zo'n 1.400 vierkante meter groot en is ook open op zondagvoormiddag. Jumbo is een Nederlandse supermarkt, die de concurrentie wil aangaan met zowel Aldi en Lidl als Delhaize en Albert Heijn. Jumbo heeft een eigen versafdeling waar gerechten en brood ter plaatse klaargemaakt worden. In de winkel werken 30 medewerkers.