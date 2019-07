Juli lokt helft minder strandgangers dan vorig naar provinciedomein De Gavers

U hoort het misschien niet erg graag maar we zitten ondertussen bijna halfweg de grote vakantie. Tijd om al een eerste voorzichtige balans op te maken. In recreatiedomein De Gavers in Geraardsbergen zijn ze erg tevreden met de maand juli. Daar kwamen 17.000 mensen zonnebaden op het strand. Een mooi getal, weliswaar een pak minder dan vorig jaar. Maar vergelijken is zinloos klinkt het, want 2018 was dan ook de beste zomer ooit.