Human Interest Juf Annick na 40 jaar op inderukwekkende manier uitgewuifd door kinderen en collega's

Een mooi, maar tegelijk emotioneel moment vanmorgen om 9u in kleuter- en basisschool de Wegwijzer in de Pastoor Steensensstraat in Beveren. Na 40 jaar trouwe dienst werd juf Annick Moorthamers van de derde kleuterklas er op haar laatste werkdag door alle kinderen en collega's hartelijk verwelkomd. Annick's man Erwin had samen met enkele collega's van zijn echtgenote een plannetje uitgedokterd. Een collega van de Beverse brandweerman werd ook bij de verrassing betrokken. Hij kwam Annick, die van niks af wist, om 8u30 aan hun woning in de Kasteeldreef met een motorfiets oppikken. Via een tochtje door Beveren werd ze onder begeleiding van enkele collega's op een Vespa naar de school begeleid. Daar was ondertussen de rode loper uitgerold en alle kinderen stonden te popelen om hun geliefde juf te verwelkomen. Op het moment dat juf Annick de speelplaats opreedt, weerklonk het liedje 'samen op de moto' van Samson & Gert dat door de kinderen werd meegezongen. Nadat Annick bekomen was van de eerste emotie mocht ze plaats nemen op de speciaal versierde troon en zongen alle kinderen 'lang zal ze leven'. Tijdens haar laatste werkdag bezocht Annick nog een keer alle klassen om afscheid te nemen, maar ze beloofde alvast om geregeld nog een bezoekje te brengen aan de kinderen en haar oud-collega's.