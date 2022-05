Judoka Kevin De Saedeleer uit Aalst vijfde op Summer Deaflympics in Brazilië

Nina Sterckx uit Laarne heeft deze middag een gouden medaille behaald op het WK Gewichtheffen voor junioren. Sterckx was in het Griekse Heraklion heer en meester. Want op alle onderdelen, zowel op de snatch als op de clean and jerk, was ze met voorsprong de beste. Op de snatch was 93 kilogram haar beste resultaat. Op de clean and jerk 111 kilogram. Daarmee deed ze 12 kilogram beter dan de eerste achtervolgster. Het is voor Sterckx al de derde gouden medaille. Eerder was ze al de beste op het WK onder 18 en het EK onder 20. Op de laatste Olympische Spelen werd ze knap vijfde.