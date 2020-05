Journalist en wielerkenner Flor Van de Velde (81) is overleden

Journalist en wielerkenner Flor Van de Velde uit Zwijndrecht is overleden. Hij was meer dan 40 jaar actief als commentator, presentator en verslaggever voor verschillende kranten. Ook bij ons op TV Oost was Flor vaak te gast om te praten over het wielrennen in het Waasland. Daar heeft hij ook verschillende boeken over geschreven. Hier ziet u hem op beelden uit 2012. Maar Flor hield zich niet alleen bezig met de koers. Hij was zelf voetballer, en ook leerkracht op de Centrumschool in Beveren. Daarnaast zette hij zich ook in voor de Kruibeekse worstelclub KWIK. De meeste mensen zullen vooral Flor zijn stem herinneren. Hij was jarenlang omroeper op zo goed als iedere koers in het Waasland. De koers is met andere woorden vandaag zijn stem verloren. Flor Van de Velde werd 81 jaar.