Josette (101) zet haar iconisch winkeltje 'De Walvis' in Sint-Niklaas te koop

Wie op zoek is naar een prachtig stukje erfgoed om in te wonen of te werken, die kan een unieke slag slaan in Sint-Niklaas. Want daar staat drogisterij 'De Walvis' te koop. Het iconische winkeltje werd gebouwd in 1919 en het interieur is al 100 jaar niet veranderd. Sommige mensen noemen 'De Walvis' zelfs het mooiste winkeltje van ons land. De vraagprijs is 230.000 euro. Maar wie het koopt, die gaat beter eerst eens op de koffie bij Josette. De vroegere eigenares heeft er haar hele leven in gewoond en gewerkt. Josette is vrijdag 101 geworden en wij konden vanmiddag bij haar op bezoek.