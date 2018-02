José De Cauwer: "Greg heeft één probleem: Sagan rijdt niet mee"

Op de Olympische Winterspelen in PyeongChang is een Russische bobsleester betrapt op het gebruik van doping. Dat bevestigt de Russische bobslee-federatie. Mogelijk schuift Ann Vannieuwenhuyse uit Lede daardoor een plaats op in het eind-klassement. Ze eindigde samen met haar partner Sophie Vercruyssen dertiende. Het Russische team was twaalfde. Als dat team geschorst wordt door de positieve dopingtest, schuift Vannieuwenhuyse met andere woorden dus een plaatsje op. Maar voorlopig is dat nog giswerk, want het is nog niet geweten welke straf het Russische team krijgt.