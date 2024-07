Jos De Meyer (cd&v) maakt zich zorgen: "Binnen 10 jaar duizend bedden tekort voor ouderenzorg in Sint-Niklaas"

Cd&v-fractieleider Jos De Meyer roept het stadsbestuur van Sint-Niklaas op om meer te investeren in ouderenzorg. Want binnen 10 jaar zullen de 65-plussers met ruim 3.000 meer zijn in de ballonstad. Dat blijkt uit een studie van de Hogeschool Gent. Door die vergrijzing zouden de lokale woonzorgcentra tegen dan minstens duizend bedden tekortkomen. De Meyer pleit voor bijkomende nieuwbouw in de stad. Volgens het bestuur wordt er wel al gewerkt aan meer mogelijkheden, maar ligt het probleem eerder bij het tekort aan personeel. Het oppositie-gemeenteraadslid is het daar niet helemaal mee eens.