Philippe Clement, één van de beste voetbaltrainers van ons land, is vanmiddag officieel voorgesteld aan pers en publiek bij AS Monaco, zijn nieuwe werkgever. Na 2,5 jaar en 2 titels bij Club Brugge heeft Philippe Clement nu voor het project van AS Monaco gekozen. Clement sprak de pers toe in het Frans. Hij werd geflankeerd door de vice-voorzitter rechts van hem, en door de sportief directeur aan de linkerkant. Clement, uit Waasmunster, was bijzonder vereerd met deze kans en hij zei dat hij er veel zin in heeft. Hij weet dat de verwachtingen hoog zijn, maar hij kan goed om met de druk. Het waren hectische dagen, en nu wil hij tijd maken om de spelersgroep te leren kennen. Op de persconferentie stelde hij ook zijn technische staf voor.