Joost (74) woont in de geviseerde instelling: "Ongehoord, ik begrijp er niks van"

Onze redactie kon spreken met enkele bewoners van de instelling, en met een bestuurder. De man zegt met alles in orde te zijn en spreekt van een afrekening. Er worden sinds vorige zomer enkel nog kamers verhuurd. De bewoners die verzorging nodig hebben, moesten dat zelf regelen via thuisverpleging. Maar van verwaarlozing is er absoluut geen sprake, beweert de man. En ook de mensen die nu nog in de residentie zitten, hebben geen flauw idee wat er aan de hand is. Wij komen hier niets te kort, zeggen ze.