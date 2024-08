Jongste deelnemer aan Dodentocht is van Lede: "Het is een extra motivatie om de 100km te halen"

Nog één nachtje slapen en het is zover. Dan staan er goed 13.000 deelnemers aan de start van de 55ste Dodentocht, in Bornem Jong en oud trekken hun beste wandelschoenen aan om de helse tocht van 100 km af te leggen. Die gaat voor een groot deel ook door onze regio. En de jongste deelnemer die de uitdaging aangaat is Liam uit Lede. Hij is 15 en wil nu al, net zoals zijn papa dat eerder al deed, de dodentocht schrappen van zijn bucket list.