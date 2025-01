Jongeren teisteren De Klinge met knalvuurwerk, en daarom grijpt de burgemeester in

Vuurwerk op zak hebben in Sint-Gillis-Waas is vanaf vandaag verboden tot en met 31 maart. Dat heeft burgemeester Koen Daniëls beslist. Hij is de overlast, vooral in deelgemeente De Klinge, meer dan beu. Jongerenbendes teisteren daar de buurt met knalvuurwerk. De politie zal er vaker patrouilleren, ook in anonieme voertuigen. Wie tegen de lamp loopt, die mag zich aan een GAS-boete verwachten en is zijn vuurwerk kwijt.