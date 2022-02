Jongeren kunnen woensdag boosterprik krijgen in Geraardsbergen

Vrijdag staat er opnieuw een Overlegcomité op de agenda. Minister van Jeugd Benjamin Dalle vraagt alvast om de mondmaskerplicht voor de allerjongsten af te schaffen. Dat lezen we in de kranten van het Mediahuis. Premier Alexander De Croo sluit niet uit dat er versoepelingen komen. Maar dan moeten de ziekenhuisparameters wel verder blijven dalen. Enkel dan kan er eventueel overgeschakeld worden naar code oranje. In de ziekenhuizen in onze streek is er van een dalende trend voorlopig nog geen sprake, integendeel. Opnieuw komen er meer dan 20 patiënten bij op de verschillende COVID-afdelingen. Dat zijn er nu 255 in totaal. De grootste stijging zien we in de Aalsterse ziekenhuizen. Daar zijn 117 patiënten met corona opgenomen, een stijging met 16 ten opzichte van gisteren. Ten opzichte van een week geleden liggen er nu 34 patiënten meer. 14 van hen hebben intensieve zorgen nodig. In totaal hebben er nu 22 mensen met corona extra zorgen nodig, dat zijn er 2 meer dan gisteren en 4 meer dan een week geleden.