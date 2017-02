Het treinverkeer tussen Lokeren en Dendermonde is sinds vanmiddag niet langer onderbroken. Gisteren was er rond de middag een te hoog geladen vrachtwagen tegen de bovenleiding gereden, aan een overweg in Lokeren. Gisteravond laat bleek de schade groter dan aanvankelijk was gedacht. Meer dan 1 kilometer aan kabels en bovenleidingspalen moeste worden hersteld. De NMBS legde een vijftal vervangbussen in, maar tegen de middag konden die opnieuw naar hun stelplaats. Infrabel doet nogmaals een oproep aan vrachtwagenbestuurders om voorzichtig te zijn in de buurt van overwegen en de hoogte van hun lading te controleren.