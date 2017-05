Aandacht voor een bijzonder boek van een collega van ons. Journalist Pascal Van Nuffel van onze collega's van de Antwerpse regionale televisie ATV, heeft een tiental onuitgegeven verhalen van Gaston Berghmans in een boek gegoten. Pascal is kind aan huis bij veel BV's en was dat ook bij de komiek die vorig jaar gestorven is. Het boek is getiteld "Via de lens naar het hart" en gaat naast Gaston Berghmans ook over vriendschappen met bekende Vlamingen en het leven van een interventiejournalist. En da's een stiel apart.