Jongeren in Denderleeuw zijn niet tevreden met het beeld dat Pano schetst van de Denderstreek

De jongeren in Denderleeuw zijn niet te spreken over het beeld dat van de Denderstreek wordt geschetst. In een recente Pano-reportage wordt de gemeente in extreemrechtse hoek geduwd, terwijl het een pak genuanceerder is, zeggen ze. De jongeren voelen zich ook genegeerd, want ze werden niet gehoord in de reportage. Daarom lieten ze gisteravond wél hun stem horen tijdens een debat dat georganiseerd was door de middelbare scholen en de jeugdraad.