Jongeren bedreigen agent Dendermondse politie: "Verwerpelijk, laf en degoutant!"

In Sint-Niklaas deelde Vooruit dan weer cakes uit aan het zorgpersoneel. Partijvoorzitter Conner Rousseau ging in zijn thuisstad onder meer langs in woonzorgcentrum De Ark. Op de dag van de arbeid wil Vooruit het zorgpersoneel nog eens extra in de bloemetjes zetten, want zij hadden het erg zwaar tijdens de coronacrisis. Vooruit wil meer investeren in de gezondheidszorg. Volgens voorzitter Rousseau moet er ook voor de jeugd extra aandacht zijn op deze eerste mei.