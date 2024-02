Jongen van vijftien opgepakt voor overval op apotheek in Denderleeuw

In het Oost-Vlaamse Denderleeuw is gisteravond een jongen van 15 jaar opgepakt na een overval op een apotheek. Tegen sluitingstijd, omstreeks 18.30 uur, viel de jongeman de apotheek in de Brandweerstraat binnen. De tiener maakte gewapend met een mes een paar honderd euro's buit en vluchtte daarna snel weg. Maar niet al te ver, want hij is later die avond in de buurt opgepakt door de politie. Het parket van Halle-Vilvoorde zal beslissen of hij al dan niet voorgeleid wordt voor de jeugdrechter. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.