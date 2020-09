Jongen van 16 bewusteloos geslagen in Sint-Niklaas

Zaterdagnamiddag is er brand uitgebroken op de terreinen van een bouwbedrijf uit Laarne. De brand woedde in een loods waar gemengd bouwafval lag opgeslagen. De oorzaak is vermoedelijk zelfontbranding van de opgeslagen afvalstoffen. Door de brand stortte het dak van de loods in. Dat zou 10 jaar geleden vernieuwd zijn en bevat volgens de brandweer geen asbest. De politie vroeg de omwonenden wel om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden. Een helikopter van de federale politie hield tijdens de bluswerken de rookontwikkeling in de gaten.