Jongen van 13 verdwenen uit opvangcentrum in Aalst, onrustwekkend volgens Child Focus

Politie en parket voeren een onderzoek naar een geval van dierenmishandeling in Maldegem. Op filmpjes die op internet circuleren is te zien hoe een tienermeisje haar hondje opzettelijk hard op de grond gooit. De beelden lokken hevige reacties uit op sociale media. Het meisje en haar gezin krijgen doodsbedreigingen. Het gezin zou het hondje vier jaar geleden hebben gekocht van een vrouw uit Bazel. Ook zij heeft de filmpjes gezien. Ze is in shock. We moeten u waarschuwen voor de harde beelden.