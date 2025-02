Jongen op step in levensgevaar na aanrijding door vrachtwagen in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is vanochtend een jongeman met een step levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de N70 met de Passtraat. De jongen wilde met zijn step oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen. De klap was hevig want het slachtoffer werd meters ver weggeslingerd. De jongen was er zeer erg aan toe en werd met de MUG in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenbestuurder raakte niet gewond, maar was wel flink geschrokken. Hij legde een negatieve alcohol- en speekseltest af. Omdat er getuigen waren van de aanrijding, moest er geen verkeersdeskundige ter plaatse te komen. Door het ongeval werd de N70 een tijd afgesloten.