Jongen die een jaar geleden dodelijk werd aangereden in Temse krijgt een mural

In het skatepark in Sint-Niklaas legt een graffitikunstenaar op dit moment de laatste hand aan een mural, een graffitikunstwerk. Het gaat om een portret van Francis Aerts. De jongen van 16 uit Temse werd precies een jaar geleden van de weg gemaaid, door een autobestuurder die positief testte op alcohol en drugs. Francis overleefde dat ongeval niet. Op vraag van z'n vrienden en in overleg met zijn familie wordt Francis nu vereeuwigd in het skatepark waar hij zo vaak vertoefde. Zaterdag vindt daar een herdenking plaats.