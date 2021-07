Op Spoele in Lokeren is vrijdagavond een Litouwse vrachtwagen tegen de spoorwegbrug aangereden. De trucker kwam uit de richting van de N47 en reed richting Barry Callebaut. Maar onder de spoorwegbrug liep het mis. Die is maar 3 meter hoog terwijl de vrachtwagen enkele tientallen centimeters hoger was. De klap was hevig: de stuurcabine en de oplegger raakten zwaar beschadigd. De straat moest preventief worden afgesloten. Het treinverkeer moest ook een tijdlang trager over de brug rijden waardoor lichte vertragingen ontstonden. Volgens de buurt proberen grote vrachtwagens wel vaker via Spoele het industrieterrein langs de E17 te bereiken