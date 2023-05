De zon was dit pinksterweekend uitbundig van de partij, en dat hebben ze geweten in de recreatiedomeinen in onze regio. In provinciaal domein Nieuwdonk bijvoorbeeld hadden ze meer dan vijfhonderd bezoekers in de zwemzone en ook vandaag was het er gezellig druk. Vanaf donderdag gaan de nieuwe veiligheidsmaatregelen trouwens in. Iedereen die een Oost-Vlaams provinciaal domein binnen wil, wordt vanaf dan geregistreerd. Op die manier kunnen amokmakers een tijdelijk toegangsverbod krijgen.