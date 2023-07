Jongeman neergestoken tijdens vechtpartij op Zomerfoor in Sint-Niklaas

Bij een vechtpartij op de kermis op de Grote Markt in Sint-Niklaas is een jongeman gestoken in het been. De dader is gevat.

De vechtpartij ontstond ter hoogte van de botsauto's. In een mum van tijd raakten tientallen jongeren betrokken bij het gevecht. Tijdens dat gevecht werd er gestoken met een mes. Het slachtoffer liep hevig bloedend weg, maar zakte ter hoogte van de Cipierskelder in elkaar. Een patrouille van de politie diende de eerste zorgen toe. Het slachtoffer werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is er nog geen informatie. Hij zou niet kritiek zijn.

De dader zette het op een lopen, maar getuigen zagen hem weglopen naar de Kasteelstraat. De man werd opgepakt in het asielcentrum van het Rode Kruis. De dader werd ingerekend en naar het politiebureau gebracht.