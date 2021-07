Nog in Aalst onderzoekt de politie wat de aanleiding was van een vechtpartij in de binnenstad, afgelopen zaterdag. Het incident is gefilmd en de beelden circuleren op sociale media. Daarop is te zien hoe enkele jongeren plots beginnen te vechten. Waarschijnlijk door een Vlaamse vlag waarmee het slachtoffer rondliep. De burgemeester keurt het zinloze geweld af.