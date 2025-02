Jongeman levensgevaarlijk gewond nadat hij met step aangereden wordt door vrachtwagen in Sint-Niklaas

Op het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan (N70) met de Passtraat in Sint-Niklaas is deze ochtend een twintiger levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. De jongeman werd bij het oversteken aangereden door een vrachtwagen die op de N70 richting Sint-Niklaas reed. Door de klap werd het slachtoffer zo'n 20 meter weggeslingerd. Een ziekenwagen en MUG-team snelden ter plaatse om hem de eerste nodige zorgen toe te dienen. De man werd daarna in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenbestuurder raakte niet gewond maar was wel flink geschrokken. Omdat er getuigen waren van het ongeval, diende er geen verkeersdeskundige ter plaatse te komen. De Prins Boudewijnlaan was in de richting Sint-Niklaas wel een hele tijd afgesloten voor het verkeer.