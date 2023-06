Jonge vrouw uit Kieldrecht komt om het leven op reis in Australië

De 26-jarige Romy Styleman uit Kieldrecht bij Beveren is gisterenavond om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval in het Australische Townsville. De rugzaktoeriste was al enkele maanden op reis Down Under. Het fatale ongeval gebeurde gisterennamiddag. Romy reed met haar scooter rond op Magnetic Island, een eiland in het Great Barrier Reef. Om een nog onbekende reden reed ze tegen een verkeersbord aan. Enkele uren later bezweek ze aan haar verwondingen in het ziekenhuis van Townsville. De verslagenheid bij familie en vrienden is groot. Romy was ook lid en geliefd trainster bij turnclub Gymno vzw in Kieldrecht. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws.