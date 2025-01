Jonge vrouw gewond in Waasmunster na steekvlam in de keuken

In de Frank Baurstraat in Waasmunster is gisteravond rond half tien een jonge vrouw verbrand geraakt tijdens het koken. Op een gegeven moment schoot er een steekvlam uit het fornuis. De oorzaak van de steekvlam is nog niet bekend. Het 18-jarige slachtoffer liep brandwonden op in het aangezicht. Een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse om de vrouw de eerste zorgen toe te dienen. Vervolgens werd ze voor verdere verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw is ernstig gewond, maar niet in levensgevaar.