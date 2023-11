Jonge vrouw aangehouden op verdenking van aanranding van kleuter in Waasland Shopping

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt de aanhouding van een jonge vrouw uit Temse, die verdacht wordt van aanranding van een kleuter, in Sint-Niklaas. De feiten dateren van maandagnamiddag, in het winkelcentrum Waasland Shopping. Getuigen vinden een jonge vrouw die weggedoken zit tussen kledingrekken van een warenhuisketen. De vrouw heeft een kind van drie vast dat ze even voordien uit een kinderwagen zou hebben genomen. Ze wordt opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die haar heeft aangehouden. Of de vrouw psychische problemen heeft, wil het parket niet bevestigen. Het onderzoek loopt.