Jonge voetballers FC Bosdam Beveren zien kamp Schalke 04 in water vallen

Op het dorpsplein in Denderwindeke, een deelgemeente van Ninove, is vanmiddag een gedenkplaat ingehuldigd. Een herdenking is het aan de Eerste Wereldoorlog. Toen werden 171 mannen weggevoerd uit het dorp. Met de inhuldiging van de gedenkplaat willen de initiatiefnemers, onder wie de kleinzonen van twee weggevoerden, deze tragedie in het collectief geheugen bewaren. De familie De Cleer schonk ook de originele vlag van de Winnikse Opgeëistenbond aan een vertegenwoordiger van het In Flanders Fields Museum. De vader van Gaby De Cleer was 1 van de 171 mannen die destijds twee jaar werden opgeëist.