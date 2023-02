Jonge talentvolle muzikanten krijgen volop hun kans tijdens Arte Amanti

In Sint-Gillis-Waas vieren ze dit weekend carnaval... zonder hun Prins Carnaval. Prins Heiko is door zijn carnavalsvereniging aan de kant geschoven wegens wangedrag. Hier ziet u de prins, centraal in beeld met bril, tijdens de carnavalsstoet van 2020. Een recente vechtpartij in het dorp was de druppel. Prins Heiko moest zijn prinsentitel en pluimen inleveren. In zijn plaats zullen enkele keizers de honneurs waarnemen. Prins Heiko kon vandaag niet voor de camera reageren, maar ontkent de aantijgingen. Aan onze redactie laat hij weten dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne.