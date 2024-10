Jonge talenten doen audities voor totaalspektakel 'De sage van het Ros Beiaard': "Als Dendermondenaar hoop ik op de hoofdrol"

In Dendermonde zijn dit weekend de eerste audities geweest voor de hoofdrollen in de 'Sage van het Ros Beiaard'. Een toneelstuk dat het wereldberoemde verhaal van de vier heemskinderen vertelt. Het wordt een totaalspektakel in de Oktoberhallen van Wieze voor meer dan 12.000 toeschouwers. Een droom om daar onderdeel van uit te maken voor de jonge talenten die dit weekend auditie hebben gedaan.