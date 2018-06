Jonge stiefmoeder van omgekomen peuter vrijdag voor de raadkamer

In Kruibeke heeft zich om half 3 dan weer een explosie voorgedaan, in het houtverwerkend bedrijf 'Wood Industry' aan de Kasteleinstraat. De ontploffing in een opslagsilo voor zagemeel werd meteen gevolgd door een brand, die ook oversloeg in een container, gevuld met houtafval. Er raakte niemand gewond. De aanwezige werknemers konden het bedrijf tijdig verlaten. Vorig jaar in maart werd dezelfde installatie van het bedrijf ook al eens getroffen door een stofexplosie, gevolgd door brand. Over de oorzaak is voorlopig niks geweten.