Jonge Stekenaar Kyan Vercauteren is wereldkampioen beachvolley bij U21

Onze regio is een wereldkampioen rijker. Stekenaar Kyan Vercauteren heeft samen met zijn ploegmakker Joppe Van Langendonck het WK beachvolley voor spelers onder de 21 jaar gewonnen. Dat WK vond plaats in Thailand. De finale werd op het thuisfront gevolgd door vrienden en familie in de sporthal van Stekene. In de WK-finale versloegen Kyan en Joppe een Oostenrijks duo. Onze landgenoten verloren zowel in de groepsfase als in de knock-outfase geen enkele wedstrijd. Kyan komt uit een echte volleybalfamilie. Hij is nog maar 19. Hij speelt bij de eerste ploeg van Volley Vamos Stekene in eerste nationale. En hij studeert kine. Bij het beslissende matchpunt was de ontlading dan ook groot.