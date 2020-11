Human Interest Jonge regisseur doneert opbrengst filmdebuut "Vlaamse Flikken" aan ASZ Aalst

Kent u de film 'Vlaamse Flikken' nog? De film van de jonge Aalsterse regisseur Gilles De Keyser ging net voor de lockdown in maart in première, en dat was toch wel opmerkelijk. Want de film werd eigenlijk zonder budget gemaakt. Toch kon De Keyser enkele bekende namen strikken voor de hoofdrollen. Nog opvallender is dat de opbrengst van de film wordt geschonken aan het ASZ in Aalst. De regisseur kwam daar vier jaar geleden zelf terecht na een zwaar ski-ongeval.