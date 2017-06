En als afsluiter hebben we nog goed nieuws voor de fijnproevers onder ons. De befaamde restaurantketen Amadeus opent ergens rond eind september een vestiging in Sint-Niklaas. Het succesverhaal van de keten begon in het Gentse Patershol en intussen heeft Amadeus al tien restaurants, verspreid over heel Vlaanderen. De keten staat bekend voor zijn ribbekes a volonté-formule. Het restaurant vond nu een geschikte pand in Houtbriel, centraal gelegen in Sint-Niklaas. Met zijn 80.000 inwoners is de stad een mooie aanvulling van het aanbod tussen Antwerpen en Gent.