Jonge ooievaars geringd in natuurreservaat De Buylaers

We beginnen dit nieuws met een reeks van dodelijke ongevallen op de autosnelweg E17, in de richting van Antwerpen. Ter hoogte van de grens van Haasdonk met Temse is de brandweer volop bezig met het blussen van een vrachtwagen die geladen is met elektrische wagens. Een vrachtwagen geladen met rollen staal is daar achteraan op ingereden. De chauffeur van die vrachtwagen zou de klap niet hebben overleefd. De brandende truck was het tweede ongeval. De chauffeur was ingereden op de staart van een file, die was veroorzaakt door een eerder ongeval ter hoogte van de Oosterweelwerken in Kruibeke. En wat later gebeurde er nog een derde ongeval, waarbij een bestelwagen ter hoogte van Sint-Niklaas op zijn beurt inreed op de file. Ook die chauffeur zou de klap niet overleefd hebben. Het eerste ongeval is rond half drie vanmiddag gebeurd. De E17 richting Antwerpen is afgesloten voor alle verkeer.