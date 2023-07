Jonge motard overleeft zware klap tegen boom in Laarne niet

Een 21-jarige motorrijder uit Gent is gisteravondavond overleden nadat hij op de Heirweg in Laarne tegen een boom botste. Zijn motor vloog onmiddellijk in brand. Een getuige sleepte het slachtoffer nog uit de vlammenzee, maar de daaropvolgende reanimatie kon niet meer baten. Een andere motard, met wie hij op pad was verkeerde, in shock.





Het ongeval gebeurde omstreeks 22 uur op de steenweg tussen Kalken en Laarne vlakbij de watertoren in Laarne op de Heirweg. Twee motorrijders waren samen op pad voor een rit toen het noodlot toesloeg. Volgens getuigen had het duo al verschillende wagens ingehaald, waarna de eerste motard de controle over zijn snelle motor verloor.





De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Zijn compagnon werd opgevangen door slachtofferhulp. Burgemeester Andy De Cock kwam ter plaatse en het parket Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval uit te klaren.