Jonge cd&v-er lanceert opmerkelijk idee: Tupperware-site binnenkort basis voor defensie-industrie?

In Aalst pleit Ruben Merckx van cd&v ervoor om de voormalige Tupperware-site op het Wijngaardveld te gaan gebruiken voor defensie. Begin deze maand werd duidelijk dat een doorstart van Tupperware niet mogelijk is. De site komt dus leeg te staan. En Merckx vindt dat de stad een actieve rol moet spelen in het vinden van een nieuwe invulling ervan. En net zoals federaal minister van Defensie Theo Francken potentieel ziet in de Audifabriek in Vorst, ziet Merckx dat in de fabriek in Aalst. Volgens hem zou het een boost kunnen betekenen voor de tewerkstelling in de Denderstreek.