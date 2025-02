Jonge carnavalsliefhebbers leren raamtekenen in Ninove: "Kindercarnavalstoet aanmoedingen"

In Ninove bereiden ze zich al volop voor op carnaval. De allerkleinste wortelkrabbers hebben het hele weekend 'geroiteclasjt' of ramen beschilderd. Dat is ook een echte traditie tijdens carnaval, want dan verschijnen er overal in het straatbeeld sprekende tekeningen op ramen van huizen, winkels en cafés. De bedoeling is om die traditie over te brengen van generatie op generatie, zodat ze niet verloren gaat.