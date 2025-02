Jonge bromfietster aangereden aan parking Euroshop in Sint-Niklaas

Aan de parking van de Euroshop, een beetje verderop in Sint-Niklaas, is ook een jonge vrouw gewond geraakt. Ze werd van haar bromfiets gereden door een auto. Het ongeval gebeurde toen de auto de parking wilde afrijden. Er is daar een fietspad waar je in twee richtingen mag overfietsen, en wellicht had de bestuurster de bromfietser niet gezien. De tiener raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De autobestuurster was hard geschrokken door het ongeval. De plaats van het ongeval werd eventjes afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de parking.