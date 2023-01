Jonge bestuurster zwaargewond na slippartij door watergladheid op E17 in Sint-Niklaas

Vanaf volgende maand gaat de stad Sint-Niklaas een scanwagen inzetten om te controleren of u wel betaald heeft om te parkeren. Een scanwagen is een auto met camera's op. Die camera's lezen de nummerplaten van de geparkeerde auto's. Als de nummerplaat ingelezen is, dan checkt het systeem of u betaald heeft. Indien dat niet zo is, dan krijgt u de boete thuis opgestuurd. De stad wil zo zwartparkeren tegengaan, en meer ruimte creƫren voor bewoners en kortparkeerders. Sint-Niklaas is de eerste stad in onze regio die het systeem gaat invoeren.