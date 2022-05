Jonge bestuurder zwaargewond na frontale klap op Heirbaan in Hamme

Een jongeman is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Hamme. In een bocht op de Heirbaan reed de man met zijn auto frontaal in op een vrachtwagen. Door de hevige klap zat hij gekneld. Brandweerploegen van Hamme, Waasmunster en Zele kwamen ter plaatse om het slachtoffer uit zijn auto te bevrijden. Daarna werd de bestuurder zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De man was op weg naar huis na een vroege shift op het werk, en verklaarde dat hij in slaap was gevallen achter het stuur.