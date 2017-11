Jonge bestuurder van 19 uit Ninove kruipt door oog van de naald na horrorcrash

En in Aalst, op de Siesegemlaan, is een bestuurder onwel geworden in zijn auto, en kort daarna gestorven. Ter hoogte van de werken, aan de betoncentrale, is de man met zijn auto door de nadarhekken gereden en op de bouwwerf tot stilstand gekomen. Getuigen zagen hoe de man voorover gebogen over het stuur begon te zwalpen. Iemand die het ongeval zag gebeuren ging meteen hulp bieden. Op dat moment leefde de man nog. Maar een tijdje later is hij toch ter plaatse overleden. Het slachtoffer is een 71-jarige man uit Erpe-Mere.