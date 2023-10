Jonge bestuurder komt ongedeerd uit zware crash op E17 in Waasmunster

Een autobestuurster is vanochtend gewond geraakt nadat ze met haar voertuig over de kop was gegaan op de E17 ter hoogte van Sint-Niklaas. De vrouw uit Kortrijk verloor tijdens een inhaalmanoeuvre de controle over het stuur en botste op een andere auto. Ze tikte ook een vrachtwagen aan, waarna haar wagen over de kop ging en op het dak tot stilstand kwam. De bestuurster raakte gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeval veroorzaakte een lange file in de richting van Antwerpen.