Jonge autobestuurder zwaargewond na crash tegen gevel in Belsele

In de Gentstraat in Belsele is zaterdagochtend rond half acht een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een jonge autobestuurder week, om een nog ongekende reden, plots van de weg af en crashte op de hoek van een huisgevel. De man zou daarop zelf nog uit het wrak zijn gekropen, om er vervolgens weer in te gaan zitten omdat hij dreigde het bewustzijn te verliezen. Bij aankomst van de hulpdiensten was de man nog maar half bij bewustzijn. Hij moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Aan het huis was er heel wat schade aan de garage, maar er dreigde geen instortingsgevaar. De Gentstraat was een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.